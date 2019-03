Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Feuer beschädigte Lagerhalle einer Dämmstoff-Fabrik in Wittenburg

Wittenburg (ots)

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Dämmstoff-Fabrik in Wittenburg hat die Feuerwehr den Brand zwischenzeitlich unter Kontrolle bringen können. Am Freitagmittag war aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer in einem Lager für Dämmstoffgranulat ausgebrochen, wobei ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von über einer Million Euro entstanden sein soll. Verletzt wurde niemand. Das sich ausbreitende Feuer erfasste in weiterer Folge den Dachstuhl des Gebäudes, wodurch die Lagerhalle erheblich beschädigt wurde. Zehn Freiwillige Feuerwehren aus der Region kamen zum Löscheinsatz. Im Zuge des Löscheinsatzes musste die angrenzende Landesstraße 04 im Bereich der Autobahnauffahrten zur BAB 24 zweitweise voll gesperrt werden. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Ludwigslust hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt an einer Belüftungsanlage scheint ursächlich für den Ausbruch des Feuers. Die Ermittlungen dauern an.

Im Auftrag Maik Hensel Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefanie Busch, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell