Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Landespolizei ist für den Antiterrorkampf ausgestattet/ Innenminister Caffier: Presseverlautbarung der AfD ist populistische Nebelkerze

Schwerin (ots)

Innenminister Lorenz Caffier hat die Behauptung des AfD-Fraktionsvorsitzenden Nikolaus Kramer, die Landespolizei verfüge nicht über eine ausreichende Ausstattung für den Antiterrorkampf, als populistische Nebelkerze zurückgewiesen: "Damit hat sich Herr Kramer ein Eigentor geschossen. Schon aus der Fragestellung in der Kleinen Anfrage war ersichtlich, dass Herr Kramer trotz seiner beruflichen Vergangenheit nur wenig über die Waffenausstattung in der Polizei weiß. Es gibt schlicht keine "speziell für den Antiterrorkampf vorgesehenen Waffen". Selbstverständlich hat die Landespolizei alle Waffen, mit denen Terroristen bekämpft werden können und natürlich auch eine hochwertige Schutzausstattung, so haben wir neue Schutzwesten und Helme beschafft."

