Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Großer Erfolg: Tag der offenen Tür an der Polizeiakademie in Nienburg. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit zum Blick hinter die Kulissen.

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Nienburg (ots)

Der Tag der offenen Tür an der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg war ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, einen umfassenden Einblick in die Arbeit, das Studium und die Forschung an der Akademie zu gewinnen. Bereits ab 09:30 Uhr herrschte reger Betrieb auf dem Gelände am Bürgermeister-Stahn-Wall 9. Familien, Studieninteressierte und viele weitere Besucherinnen und Besucher informierten sich über das Studium, den Berufsalltag von Polizistinnen und Polizisten sowie über internationale Kooperationen und aktuelle Projekte.

Vielfalt erleben - nah dran sein

Besonderen Andrang gab es bei den Praxistrainings, Vorführungen und am Infomobil der Nachwuchsgewinnung. Zahlreiche Mitmachaktionen, Präsentationen und persönliche Gespräche mit (angehenden) Polizistinnen und Polizisten ermöglichten den Gästen einen lebendigen Blick hinter die Kulissen der Polizeiakademie. "Das große Interesse und die vielen positiven Rückmeldungen freuen uns sehr", sagte Direktor Carsten Rose. "Der Tag hat gezeigt, wie wertvoll der direkte Austausch ist."

Ein Tag für Groß und Klein

Für Kinder und Jugendliche gab es spielerische Stationen und spannende Einblicke in das Polizeistudium. Damit wurde der Tag nicht nur informativ, sondern auch zu einem echten Erlebnis für die ganze Familie.

Zukunft im Blick

Viele junge Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über Studien- und Karrieremöglichkeiten zu informieren. Die Polizeiakademie präsentierte sich dabei modern, offen und zukunftsorientiert.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell