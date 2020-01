Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Polizeiakademie Niedersachsen stellt sich den Herausforderungen des demografischen Wandels in der Arbeitswelt - Führungskräften kommt Schlüsselposition zu

Nienburg (ots)

Am 09.01.2020 fand unter dem Schwerpunkt "Demografie" die Auftaktveranstaltung der Tagungsreihe "Führung im Wandel" an der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg statt.

Die Polizeiakademie hat zu dieser Veranstaltung rund 200 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus der Führungsebene der Polizei Niedersachsen sowie hochrangige Gäste der Bundeswehr und anderen Länderpolizeien nach Nienburg eingeladen. In der Begrüßung ging der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, sehr deutlich auf die aktuelle Bedeutung des Themas "Demografie" ein. "Der aktuelle demografische Wandel hat - zweifelsohne unbestritten - intensive Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Auch auf uns, die Polizei des Landes Niedersachsen sowie nicht zuletzt die Polizeiakademie", so Rose. Im Fokus der Veranstaltung standen die "neuen Generationen". Laut Rose beendeten rund 2.300 junge Kolleginnen und Kollegen ihr Studium in den letzten drei Jahren an der Polizeiakademie Niedersachsen. Bis 2022 so sagte er, werden nochmal 3.600 Kolleginnen und Kollegen nach einem erfolgreichen Studium dazu kommen, allein das sind schon knapp 30% des gesamten Personalkörpers im Vollzugsbereich - der Polizei des Landes Niedersachsen. "Diese neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die größtenteils der sogenannten "Generation Z" angehören, werden somit unseren Polizeialltag maßgeblich mitgestalten, unserer Polizei ein anderes Gesicht geben und uns als Führungskräfte fordern", führte Rose aus.

Um das Thema Demografie mit der Frage nach der Generation Z, dem Unterschied des Lernens zwischen "Jüngeren" und "Älteren" und Beweggründe in der letzten Phase des Berufslebens genauer zu beleuchten, hat die Polizeiakademie die drei namenhaften Referenten, Frau Prof. Dr. Antje-Britta Mörstedt, Vizepräsidentin der Privaten Hochschule Göttingen für Fernstudium und Digitalisierung, den Neurobiologen Herr Prof. Dr. Martin Korte von der TU Braunschweig und die Politikwissenschaftlerin Birgit Schönberger eingeladen.

Till Maurer, Leiter der Koordinierungsstelle Fortbildung an der Polizeiakademie führte thematisch durch die Veranstaltung und verdeutlichte ebenso wie Carsten Rose die Relevanz dieses Themas. "Durch den demografischen Wandel wird auch die polizeiliche Arbeitswelt vor neue Herausforderungen gestellt. In diesem Zusammenhang ist die Frage zu stellen, welche Anforderungen an die Führungskräfte der Polizei gestellt werden, damit sie auch künftig den Anforderungen an eine zeitgemäße, mitarbeiterorientierte Personalführung gerecht werden können. Somit wird nicht zuletzt der Weiterbildung der Führungskräfte in diesem Bereich eine besondere Bedeutung zuteil." so Maurer.

Neben den Vorträgen hatte die Polizeiakademie auch vier Themeninseln in entspannter Atmosphäre bereitgestellt. Diese gaben den anwesenden Führungskräften die Möglichkeit, einen tieferen, inhaltlichen Blick in ausgewählte polizeispezifische Führungsthemen geben. Hierbei wurden die Themen "Führungsstile", "Nachwuchswerbung- und Gewinnung", "Aktuelle Fortbildungen" und "Strategische Ausrichtung des Themas "Führung" - Strategie 2027" mit einer Plakatausstellung genauer dargestellt.

Die Polizeiakademie Niedersachsen setzt mit dieser Veranstaltungsreihe Impulse, um die Polizei Niedersachsen und insbesondere ihre Führungskräfte auf die Herausforderungen des demografischen Wandels in der Arbeitswelt vorzubereiten.

