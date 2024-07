Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß - zwei Personen schwer verletzt

Am Mittwochmittag kam es in Bramsche zu einem schweren Verkehrsunfall. An der Kreuzung Krumme Heide/Alte Heerstraße übersah die 29-jährige Bremerin in ihrem VW die 46-jährige Bramscherin, welche ebenfalls mit einem VW unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt.

