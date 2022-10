Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tätlicher Angriff nach zahlreichen Sachbeschädigungen

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen kam es zu diversen Sachbeschädigungen durch einen zunächst flüchtigen Täter im nordöstlichen Stadtgebiet. Um 07:52 Uhr wurde erstmalig eine Sachbeschädigung an einem PKW an der "Bergstraße" gemeldet. Es folgten daraufhin weitere Meldungen am "Fürstenauer Weg", "Süberweg", "To Pye" und "Am Pyer Ding". Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 09:20 Uhr eine männliche Person am Süberweg feststellen, auf welche die Personenbeschreibung zutraf. Der 32-jährige Mann machte zunächst widersprüchliche Angaben und räumte dann jedoch ein, die Sachbeschädigungen verursacht zu haben. Während der weiteren Sachverhaltsaufnahme griff der 32-Jährige die Polizeibeamten an und versuchte an die Dienstwaffe eines Polizisten zu gelangen. Dieser Versuch konnte abgewehrt werden. Der Mann aus Hannover wurde anschließend einem Fachkrankenhaus überstellt.

