Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 35-Jähriger nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Osnabrücker Weststadt kam es am frühen Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Gegen 5.05 Uhr überquerte der Mann aus Osnabrück eine Ampel am "Kurt-Schumacher-Damm" und wurde dabei von einem Toyota "Auris" erfasst. Der 59-Jährige Fahrer war mit seinem Kleinwagen zuvor aus Richtung stadtauswärts gekommen und an der Ecke zum "Blumenhaller-Weg" über eine Ampel weiter geradeaus in Richtung Stadtmitte gefahren. Dabei nahm er den von links kreuzenden Fußgänger offenbar zu spät wahr. Trotz eines Bremsmanövers stieß der Wagen mit dem Fußgänger zusammen. Unklar ist bislang, ob der 35-Jährige bei Rotlicht über die Fußgängerampel lief. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf und bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell