Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Pkw-Scheibe eingeschlagen und Diebesgut entwendet

Wallenhorst (ots)

Ein Bauhofmitarbeiter fand am Mittwochmorgen, gegen 09.25 Uhr, eine braune Lederumhängetasche im Bereich der Zufahrt von der L 78 zur B68 in Fahrtrichtung Bramsche, auf Höhe eines dortigen Vorwegweisers, im Seitenraum liegen. Bei genauer Nachschau war die Tasche noch mit persönlichem Inhalt gefüllt, sodass er umgehend die Polizei informierte und die Tasche auf der Dienstelle in Wallenhorst abgab. Nach einigen Ermittlungen der Beamten stellte sich heraus, dass die Tasche in der Nacht zu Mittwoch aus einem Pkw gestohlen wurde. Ursprünglich lag sie in einem Audi Q5, welcher an der Leyer Straße, auf Höhe der Hausnummer 19, geparkt war. Unbekannte Personen schlugen offenbar die hintere rechte Scheibe ein und entwendeten neben dem aufgefundenen Diebesgut noch weiteres Reisegepäck, welches über Nacht im Audi gelagert wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wallenhorst unter 05407/857000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell