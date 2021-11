Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm/Vehrte: Pkw überschlug sich nach Überholvorgang und landet im Graben - Fahrer blieb unverletzt

Osnabrück (ots)

Dienstagmorgen (07.20 Uhr) befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem VW Polo die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ostercappeln. In einer Linkskurve beabsichtigte er einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen. Aufgrund von sich näherndem Gegenverkehr scherte der Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit wieder vor dem Lkw ein, verlor jedoch hierbei die Kontrolle über seinen grünen Kleinwagen, sodass sich dieser überschlug und auf dem Dach in einem angrenzenden Graben zum Liegen kam. Der Mann aus Wallenhorst konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren, aus welchem er im Anschluss an die Untersuchungen glücklicherweise unverletzt entlassen wurde. Bei dem Unfall kamen keine unbeteiligten Personen oder Fahrzeuge zu Schaden. Der Polo wurde durch einen Abschlepper mit Kran aus dem Graben geborgen.

