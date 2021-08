Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Pedelec aus Garage in Hollage gestohlen

Wallenhorst (ots)

Unbekannte begaben sich am frühen Freitagmorgen in die Garage eines Wohnhauses an der Dahlienstraße. In der Zeit von 02.10 bis 04 Uhr entwendeten sie ein angeschlossenes, hochwertiges Pedelec des Herstellers Riese und Müller, Modell Charger Vario. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein rot-metallicfarbendes Fahrrad mit einem 53cm-Rahmen, an dem sich zwei Fahrradtaschen der Marke Vaude befanden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

