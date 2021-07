Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Belästigung gesucht

Osnabrück (ots)

In einem Bus der Linie 11, auf dem Weg von Osnabrück in Richtung Wersen/Westerkappeln, belästigte ein unbekannter Mann am Montagnachmittag (gegen 16.30 Uhr) mehrere Fahrgäste durch obszöne Handlungen. Einige der Insassen, darunter auch zwei Kinder, informierten den Busfahrer. Währenddessen entfernte sich der Mann und der Busfahrer alarmierte die Polizei. Der Unbekannte wurde als ca. 30 bis 40 Jahre alt beschrieben und trug eine kurze Hose. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, und insbesondere die Personen, die den Busfahrer verständigten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-3103 zu melden.

