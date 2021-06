Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Polizeihubschrauber suchte nach zwei abgängigen Kindern

Melle (ots)

Gegen 10:30 Uhr wurden am Samstagvormittag zwei Kinder, sechs und sieben Jahre alt, im Stadtteil Dielingdorf als vermisst gemeldet. In der Gegend um den Meldeort befinden sich zahlreiche Waldstücke mit Teichen und ähnlichen Gewässer, beide Kinder können nicht schwimmen. Die Polizei löste umgehend eine Suche mit Kräften, einem Personensuchhund und einem Polizeihubschrauber aus. Anwohner und ortskundige Jäger wurden ebenfalls in die Suche einbezogen. Um kurz nach 13 Uhr wurden der siebenjährige Junge und das sechsjährige Mädchen von einem Passanten unversehrt am Waldrand aufgefunden. Durch den Hubschrauber aufmerksam geworden, meldete sich der Mann bei der Polizei und brachte die Kinder zurück.

