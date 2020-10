Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahme nach Sachbeschädigung

Osnabrück (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am späten Donnerstagabend, gegen 23:45 Uhr, eine Sachbeschädigung in der Johannisstraße. Eine weibliche Person trat das Schaufenster einer leerstehenden Apotheke ein und entfernte sich anschließend. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte eine 17-jährige Wallenhorsterin mit blutiger Beinverletzung angetroffen werden. Mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung konfrontiert, räumte sie die Tat später ein. Zum Tatzeitpunkt stand die Jugendliche unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Nach einer Wundversorgung im Krankenhaus wurde sie an die Eltern übergeben.

