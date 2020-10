Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelec im Stadtteil Gartlage gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Straße "Am Bahndamm" entwendeten Unbekannte am Mittwochabend ein schwarz-grünes E-Bike der Marke Fischer. Das 29-Zoll-Fahrrad stand im Bereich der dortigen Schrebergärten, als es zwischen 17 und 18 Uhr gestohlen wurde. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240.

