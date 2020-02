Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Straßenraub am Haarmannsbrunnen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend kam es am Herrenteichswall zu einem Raub durch zwei unbekannte Täter. Ein 16-jähriger Junge saß zusammen mit einer gleichaltrigen Freundin gegen 19.30 Uhr am Haarmannsbrunnen. Plötzlich traten zwei etwa 20 bis 25 Jahre alte und etwa 170cm großeMänner an sie heran, nahmen eine drohende Haltung ein und forderten eindringlich die Herausgabe der Geldbörsen. Aus Angst vor den durchtrainierten und breitschultrigen Tätern kam der Jugendliche der Aufforderung nach. Einer der beiden Räuber nahm daraufhin einen Geldschein heraus und gab dann das leere Portemonnaie wieder an den Jungen zurück. Danach machten sich die dunkel gekleideten Räuber in unbekannte Richtung aus dem Staub. Einer der Täter hatte einen Vollbart und trug eine Jacke mit fellbesetzter Kapuze. Sein Komplize hatte auffallend kurze Haare. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

