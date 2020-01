Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch in Lechtingen

Wallenhorst (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße In der Hegge geriet am Donnerstag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte hebelten zwischen 14 und 22.50 Uhr ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der oder die Täter durchwühlten das Mobiliar und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie bei ihrem Einbruch etwas mitnahmen, ist noch unklar. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

