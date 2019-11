Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Tödlicher Verkehrsunfall

Bissendorf (ots)

Am Sonntag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem Pedelec die Hasestraße in nördliche Richtung. Als der Osnabrücker die vorfahrtsberechtigte Mindener Straße erreichte, fuhr er ohne anzuhalten auf die Fahrbahn und übersah dabei den Pkw einer 70-jährigen Osnabrückerin. Die Frau war in Richtung Melle unterwegs und konnte einen Zusammenstoß trotz Bremsung nicht mehr verhindern. Augenzeugen bestätigten den Unfallhergang. Der Fahrradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. Dort erlag er am Abend seinen Verletzungen.

