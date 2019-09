Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück -Dunkelblaue Honda Rebel gestohlen

Osnabrück (ots)

Ein blaues Motorrad der Marke Honda Rebel, Typ CA 125, wurde am Samstag zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr von unbekannten Tätern aus einer Parkbucht an der Brinkstraße/ gegenüber der Weidnerstraße entwendet. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen OS-D 295, schwarze Ledersitze und einen Sozius mit silberner Rückenlehne. Hinweise zu Diebstahl und Verbleib des Motorrades bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

