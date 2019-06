Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht mit ausländischem Sattelzug

Osnabrück (ots)

Bereits am Dienstag, 11.06.2019, kam es am Nahner Kirchplatz zu einer Unfallflucht durch den Fahrer eines Sattelzuges mit ausländischem Kennzeichen. Das Fahrzeug mit blauer Zugmaschine und grauem Auflieger beschädigte gegen 08.10 Uhr beim Rangieren einen geparkten schwarzen Audi A6 und setzte dann seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Hinweise zum Verursacher nimmt der Unfalldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

