Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Pedelec entwendet

Melle (ots)

Aus einer Garage am Hünenburgweg wurde am Montag zwischen 05.45 Uhr und 16 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke Kalkhoff, Modell Endeavour gestohlen. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrrades bitte an die Polizei in Melle, 05422 920600.

