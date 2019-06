Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - 9 Verletzte nach missglücktem Überholmanöver in Hollage

Wallenhorst (ots)

Am Sonntagnachmittag war ein mit 20 Personen besetzter Planwagen auf dem Fürstenauer Weg in Richtung Osnabrück unterwegs. Als ein nachfolgender Mercedesfahrer das Gespann gegen 15.15 Uhr überholen wollte, touchierte der 83-Jährige das Heck des Planwagens und kollidierte anschließend mit dem entgegenkommenden Toyota eines 73 Jahre alten Mannes. Infolge dessen kippte der Mercedes auf die linke Seite und kam auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand. Die Feuerwehr befreite den 83-Jährigen aus seinem Auto und ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Toyota blieb unverletzt. Seine 69 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Durch den Zusammenstoß mit dem Planwagen zogen sich sieben Insassen (im Alter von 24 bis 48 Jahren) leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell