Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Belm (ots)

An der Kreuzung Bremer Straße/Haster Straße/Waterloostraße beschädigte ein Unbekannter am Montagmorgen einen Lkw. Der Fahrer des Lkw stand gegen 09.15 Uhr bei "Rot" auf der Rechtsabbiegerspur, um auf die Haster Straße abzubiegen. Ein Unbekannter, der mit einer weißen Sattelzugmaschine (mit blauem Auflieger) die Bremer Straße in Richtung Osnabrück befuhr, streifte den Lkw beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Belm unter der Rufnummer 05406/807790 entgegen.

