Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte-Holzhausen: Exhibitionist in weißem Lieferwagen

Georgsmarienhütte (ots)

Eine 63-jährige Seniorin ist am Samstagabend Opfer eines Exhibitionisten geworden. Die gesundheitlich eingeschränkte und auf einen Rollator angewiesene Frau ist gegen 18.30 Uhr auf der Straße Am Boberg unterwegs gewesen und in Richtung Friedhofsparkplatz gegangen. Dort stand ein weißer Lieferwagen, dessen Fahrer sie durch das geöffnete Fenster fragte, wo man in der Nähe etwas essen könnte. Die hilfsbereite Dame empfahl dem Unbekannten ein Lokal und bemerkte dabei, dass der Mann die Hose geöffnet hatte und sich selbst befriedigte. Erschrocken ging die Frau weiter, überquerte den Friedhof und verließ diesen zur Straße Im Westrup. In Höhe des dortigen Sägewerkes stand der Unbekannte am Fahrbahnrand erneut mit seinem weißen Lieferwagen und sprach die vorbeigehende Rentnerin ein zweites Mal an. Dabei vollzog der Fahrer die gleiche Tathandlung wie schon zuvor. Die Frau ging aber nicht auf den Mann ein und setzte ihren Weg fort. Danach fuhr der Transporter in unbekannte Richtung davon. Nach Angaben des Opfers war der Mann etwa 50 bis 60 Jahre alt, hatte blonde bis dunkelblonde Haare und sprach Hochdeutsch. Das Fahrzeug des Täters hatte Osnabrücker Kennzeichen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

