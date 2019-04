Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Holterdorf: Diebstahl von Alurädern

Melle (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag auf einem Grundstück an der Haller Straße einen BMW X5 mit Pflastersteinen aufgebockt und die 20 Zoll großen Aluräder abmontiert. Zwei Räder wurden später im nahegelegenen Straßengraben wieder aufgefunden. Die gestohlenen Räder hatten Reifen von Dunlop, Modell Sport Max GT, der Größe 275/40 R20 aufgezogen. Hinweise auf die Täter oder deren Transportfahrzeug nimmt die Polizei in Melle entgegen. Telefon: 05422-920600.

