Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Gaststätte

Osnabrück (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt in der Nacht zu Montag eine Gaststätte an der Schinkelbergstraße. Einbrecher machten sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (02.26 Uhr) an einem Fenster zu schaffen und gelangten dadurch in die Räumlichkeiten. Unklar ist bislang, ob der oder die Täter Diebesgut erbeuteten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

