Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht mit dunklem BMW

Bramsche (ots)

In der Straße Zur Stiege kam es am Ostermontag zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen BMW. Ein roter Ford S-Max bog gegen 13.45 Uhr nach links auf eine Grünfläche ab, als in dem Moment der BMW plötzlich hinter einer Kuppe auftauchte und sich mit hoher Geschwindigkeit näherte. Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu vermeiden, beschleunigte der Fordfahrer seinen Wagen beim Abbiegen und stieß dabei seitlich gegen einen Betonpoller. Der BMW setzte seine Fahrt fort und wird nun von der Bramscher Polizei gesucht. Hinweise in der Sache nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 05461-915300 entgegen.

