Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch in Shisha Bar

Bohmte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Ostermontag in die Shisha Bar an der Bremer Straße eingedrungen. Durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür verschafften sich die Täter Zutritt in die Räumlichkeiten der in Bahnhofsnähe gelegenen Lounge und schauten sich darin um. Mit mehreren Shishapfeifen, diversen Dosen Tabak, Spirituosen sowie Bargeld aus aufgebrochenen Spieltischen machten sich die Einbrecher schließlich aus dem Staub. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bohmte entgegen. Telefon: 05471-9710.

