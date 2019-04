Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Unfallflucht auf der B65 in Höhe Wimmer Mühle

Bad Essen (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 04.58 Uhr eine Unfallflucht auf der B65 in Höhe der Einmündung Hartmannstraße/Wimmer Mühle. Ein 33-jähriger Mann war mit seinem VW Polo auf der B65 in Richtung Dahlinghausen unterwegs. In Höhe der Wimmer Mühle/ Einmündung Hartmannstraße bog plötzlich ein weißer Lieferwagen (bis 3,5t) von Lintorf kommend, auf die B65 ein, um nach links in Richtung Rabber weiterzufahren. Der VW Polofahrer mußte dem Lieferwagen ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei geriet er ins Schleudern, touchierte einen Baum und landete auf einem Acker. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto stellt allerdings einen Totalschaden dar. Der Fahrer des Lieferwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

