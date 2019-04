Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht auf dem HARDI-Parkplatz

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz des Möbelhauses HARDI an der Osnabrücker Straße kam es am späten Dienstagnachmittag zu einer schadensträchtigen Unfallflucht. Ein dort abgestellter grauer Mitsubishi Outlander wurde zwischen 17 Uhr und 18 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug an der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Die Reparatur des SUV wird vermutlich um die 5.000 Euro kosten. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat in Bramsche. Telefon: 05461-915300.

