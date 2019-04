Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/BAB 1 - Zeugensuche der Autobahnpolizei Alhorn - Trunkenheitsfahrt führt zu zwei Unfällen auf der Autobahn 1

Bramsche/BAB 1 (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/Wesermarsch:

Verkehrsteilnehmer meldeten am Mittwoch, 03. April 2019, gegen 5:20 Uhr, einen auf der Autobahn 1 in Schlangenlinien fahrenden silbernen Audi. Dieser fiel auf der Richtungsfahrbahn Hamburg erstmalig zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden durch die Benutzung der gesamten Fahrbahnbreite und ständig wechselnden Geschwindigkeiten auf. Die Zeugen verloren den Audi zunächst aus den Augen, mussten aber beim Verlassen der Autobahn über die Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden feststellen, dass der Audi auf der Abfahrt quer zur Fahrbahn stand. Der Fahrer setzte bei geöffneter Fahrertür rückwärts, kollidierte mit der Schutzplanke in der Abfahrt und setzte seine Fahrt in Richtung Hamburg fort. Einem weiteren Zeugen, der ebenfalls mit seinem Pkw in Richtung Hamburg unterwegs war, fiel der Audi ebenfalls durch die unsichere Fahrweise auf. Er benutzte alle drei Fahrstreifen und wechselte immer wieder die Geschwindigkeit. Er versuchte, auf Abstand zu bleiben und verständigte ebenfalls die Polizei. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg konnte er beobachten, wie der Audi zunächst nach links in die Mittelschutzplanke geriet und im weiteren Verlauf mit der linken Fahrzeugseite eines Lkw kollidierte, der sich in diesem Moment zum Überholen auf dem mittleren Fahrstreifen im dreispurigen Bereich befand. Der Audi verringerte daraufhin so stark seine Geschwindigkeit, dass auch der Zeuge eine Kollision mit dem Audi nicht verhindern konnte. Er fuhr auf das Heck des Audis auf. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt weiter fort. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnten das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg feststellen und nahmen die Verfolgung auf. Der Pkw verließ die Autobahn über die Anschlussstelle Wildeshausen-West und blieb stehen. Hier konnten die Beamten eine Kontrolle des Fahrzeugführers durchführen. Hierbei handelte es sich um einen 43-jährgen Mann aus Oldenburg. Der 43-Jährige machte einen stark alkoholisierten Eindruck auf sie. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht einbehalten, da gegen den Oldenburger bereits ein Fahrverbot verhängt wurde. Der Oldenburger wird sich jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren trotz bestehendem Fahrverbot und Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Einsichtig zeigte er sich bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nicht.

Der entstandene Sachschaden lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/9316-0 in Verbindung zu setzen (389796).

