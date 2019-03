Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Änderungsschneiderei

Osnabrück (ots)

Eine Änderungsschneiderei an der Natruper Straße war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster des unweit der Straße Am Natruper Steinbruch gelegenen Gebäudes auf und stiegen in die Schneiderei ein. Dort sahen sich die Einbrecher nach Wertgegenständen um und erbeuteten dabei mehrere Handys, einen Laptop sowie etwas Bargeld. Wer Hinweise in der Sache geben kann, setzt sich bitte mit der Osnabrücker Polizei in Verbindung. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

