Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Wellingholzhausen: Mehrere Fahrräder wurden beschädigt

Melle (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend an der alten Turnhalle der Schule in der Goethestraße Fahrräder beschädigt. Zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr wurden an sechs abgestellten Fahrrädern jeweils die Hinterreifen zerstochen. Die Polizei in Melle bittet um Hinweise zu den Tätern. Weiterhin werden noch nicht bekannte Geschädigte gebeten, sich unter der Telefonummer 05422-920600 zu melden.

