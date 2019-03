Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Merzen (ots)

In der Straße Kemnade brachen Unbekannte zwischen Donnerstagabend (19 Uhr) und Freitagmorgen (07 Uhr) die Schiebetür eines blauen VW Transporters auf. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Fürstenau, Telefon 05901/95950.

