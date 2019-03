Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl von E-Bikes

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend wurden in der Innenstadt zwei abgeschlossene E-Bikes gestohlen. Zwischen 18 Uhr und 19.45 Uhr kam ein vor dem Haupteingang der Volkshochschule an der Bergstraße abgestelltes dunkelrotes Damenrad der Marke Rixe, Modell Wave 8, weg. Ebenfalls unbekannte Täter brachen zwischen 20.30 Uhr und 20.50 Uhr vor der Volksbank am Domhof das Schloss eines schwarzen "Haibike Sduro HardNine 2.5 Street" auf und fuhren mit dem Fahrrad davon. Hinweise zu den Dieben und zum Verbleib der E-Bikes nimmt die Osnabrücker Polizei entgegen. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell