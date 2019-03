Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/BAB 30 - Unversteuerter Tabak bei Fahrzeugkontrolle sichergestellt

Osnabrück/BAB 30 (ots)

Auf der BAB 30 in Fahrtrichtung Hannover, wurden Beamte der Autobahnpolizei Osnabrück am frühen Montagmorgen auf einen Kleintransporter mit polnischen Kennzeichen aufmerksam. An der Anschlussstelle Sutthausen hielten die Polizisten das Fahrzeug an und kontrollierten den 36-jährigen Fahrer. Auf der Ladefläche befanden sich mehrere Kartons (10 Kartons a 120 kg und 17 Kartons a 10 kg) mit der Aufschrift "Breakfast Englisch Tea". Bei einer näheren Inaugenscheinnahme bemerkten die Beamten allerdings, dass sich in den Kartons unversteuerter Tabak befand. Der 36-Jährige wurde mit zur Wache, und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorläufig festgenommen. Die rund 1370 kg Tabak wurden sichergestellt.

