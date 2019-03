Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Straße zur Steinbreede zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Bei beiden Transportern des Herstellers Ford machten sich die Täter an den Seitentüren zu schaffen. Hinweise nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401 879500 entgegen.

