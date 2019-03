Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht nach Auffahrunfall

Osnabrück (ots)

An der Kreuzung Springmannskamp kam es am Sonntag zu einem Auffahrunfall. Ein Seat Ibiza stand gegen 20.00 Uhr vor der Rotlicht zeigenden Ampel auf der Linksabbiegerspur in Richtung Pagenstecherstraße, als ein älterer schwarzer Opel auf den Seat auffuhr. Der Fahrer des Seat wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher sei dann ausgestiegen und habe den Schaden kurz begutachtet. Danach sei er aber direkt wieder in seinen PKW gestiegen und auf der Pagenstecherstraße in Richtung stadtauswärts weggefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen dunkel gekleideten Mann gehandelt haben, der ca. 20-25 Jahre alt war und teilweise englisch gesprochen hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541-327-2215 und 327-2315 entgegen.

