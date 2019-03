Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm-Vehrte: Müll im Wald abgeladen- woher stammt die Wetterfahne?

Belm (ots)

Die Polizei in Belm ermittelt derzeit wegen eines Umweltdeliktes. Unbekannte Täter haben vermutlich in den letzten Tagen illegal Abfall im Waldgebiet am Driehauser Weg, unweit des Vehrter Schützenhauses, abgeladen. Es handelte sich dabei in der Hauptsache um Bauschutt verschiedenster Art sowie um eine auffällige Wetterfahne in Form eines galopierenden Pferdes. Die Wetterfahne hat einen silberfarbenen Anstrich und besteht aus Kupfer. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere die Herkunft der Wetterfahne ist für die Ermittler interessant. Telefon: 05406-807790.

