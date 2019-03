Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst-Hollage: Einbruch in der Uhlandstraße

Wallenhorst (ots)

Ein Wohnhaus in der Uhlandstraße war am Samstag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 14.30 Uhr und 21.50 Uhr schlichen sich die Täter in den Garten des Anwesens, hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des unweit der Danziger Straße befindlichen Einfamilienhauses. In der Folge durchsuchten die Einbrecher das komplette Haus nach Wertgegenständen und machten auch vor dem Keller nicht halt. Ob sie bei ihrer Tat Beute machten, ist momentan noch unklar. Die Polizei bitte um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Telefon: 05461-915300.

