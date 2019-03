Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1/ Richtung Bremen

Osnabrück (ots)

Auf der A1- FR Bremen- ereignete sich am Sonntagabend gegen 18.18 Uhr ein Unfall, bei dem sieben Personen verletzt wurden. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme und Bergung bis 20 Uhr voll gesperrt. Ein 52-jähriger Mann war mit einem Daimler auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Norden unterwegs, als er aufgrund der Wetterverhältnisse ins Schlingern geriet und beim Versuch, das Fahrzeug "abzufangen" gegen die Betonschutzwand prallte. Dadurch schleuderte das Auto nach rechts über alle Fahrstreifen und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug (BMW), der auf dem Hauptfahrstreifen fuhr. Der Daimler schleuderte zurück und blieb auf dem Überholfahrstreifen, quer zur Fahrtrichtung, stehen. In beiden Autos saßen vier Personen, aus dem Daimler wurden zwei schwer und zwei Insassen leicht verletzt. In dem BMW wurden zwei Mitfahrer leicht und eine Frau schwer verletzt. Der Sachschaden liegt bei 55.000 Euro. Es waren fünf Rettungsfahrzeuge eingesetzt. Rückstau und liegengebliebene Fahrzeuge sorgten für erhebliche Behinderungen.

