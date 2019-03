Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bohmte (ots)

Am späten Samstagabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass der an der Ecke Schützenstraße/An der Isenburg aufgestellte Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Der unbekannte Täter hatte die Front des Kastens aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld sowie die Tabakwaren mitgenommen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, die mit dem Aufbruch im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Bohmte. Telefon: 05471-9710.

