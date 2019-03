Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher nahmen E-Bike und Teppiche mit

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen dem späten Samstagnachmittag und und Sonntagvormittag in ein Mehrfamilienhauses der Straße Im Fange eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Haustür des Gebäudes, begaben sich in den Keller und brachen dort einen Abstellraum auf. Mit einem darin vorgefundenen grauen E-Bike der Marke Prophete und zwei handgeknüften Teppichen machten sich die Einbrecher schließlich wieder aus dem Staub. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

