Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch im Lönsweg

Wallenhorst (ots)

Im Lönsweg gelangten unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 18.15 Uhr und 21.40 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Innere des Gebäudes und durchsuchten die Zimmer. Ob sie etwas entwendeten stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge bitte an die Polizei in Bramsche unter 05461 915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell