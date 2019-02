Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Melle (ots)

Auf dem Parkplatz des Ärztehauses am Herrenteich ereignete sich am Mittwochmorgen eine Unfallflucht. Der Fahrer eines silberfarbenen Citroen stellte sein Auto gegen 09.15 Uhr unbeschädigt dort ab. Als er eine Stunde später zurückkehrte, musste er an der linken Fahrzeugseite einen Schaden von ca. 1000 Euro feststellen. Der Verursacher, der vermutlich mit einem blauen Fahrzeug unterwegs war, hatte sich entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell