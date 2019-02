Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte Frau raubt Handtasche

Osnabrück (ots)

In dem Durchgang von der Johannisstraße zur Wassermannstraße ereignete sich am Montagabend, gegen 20.15 Uhr ein Handtaschenraub. Eine 65-jährige Frau befand sich in dem Durchgang, als ihr eine junge Frau entgegenkam und nach der über der Schulter getragenen Handtasche griff. Die Seniorin hielt die Tasche fest, die Täterin riss weiter, so dass das Opfer stürzte. Für Außenstehende könnte es den Anschein gehabt haben, dass da zwei Frauen rangelten. Der Trageriemen der Tasche riss und die ca. 1,65m große Täterin lief mit dem erlangten Diebesgut in Richtung Holtstraße/ Spielplatz/MHO. Dort entsorgte sie die Tasche, behielt aber Bargeld und Handy für sich. Die Frau soll um die 25 Jahre alt und schlank sein, sie hat blonde- zum Pferdeschwanz gebundene Haare, und trug eine hellgraue Jacke. Das 65-jährige Opfer wurde bei dem Raub leicht verletzt.

