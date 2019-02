Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Körperverletzung am Marktring

Belm (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am Samstagabend vor der Sparkasse am Marktring ereignete. Ein 53-jähriger Mann wurde dort gegen 19.45 Uhr offenbar ohne ersichtlichen Grund von einem unbekannten Mann zunächst verbal und dann körperlich angegriffen. Das Opfer wurde gegen die Fensterscheibe der Sparkasse geschubst und schließlich gegen den Kopf geschlagen. Als das Opfer daraufhin zu Boden ging, lief der Täter zusammen mit seinem Begleiter in Richtung der Gemeindeverwaltung weg. Der Schläger war etwa 30 bis 35 Jahr alt und hatte eine schlanke, sportliche Figur sowie kurze, dunkelbraune Haare. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Brille mit breitem Gestell. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent und behauptete, russischer Herkunft zu sein. Sein sich passiv verhaltender Begleiter war zwischen 185cm und 195cm groß, von fülliger Gestalt und etwas älter als der Täter. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte eine helle (eventuell weiße) Jacke. Die Belmer Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere ein Pärchen, das sich zum Zeitpunkt der Tat an der Sparkasse aufhielt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05406-807790 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell