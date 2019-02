Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike vor dem "Haus der Jugend" entwendet

Osnabrück (ots)

Unbekannte stahlen am Montag ein blau/schwarzes E-Bike des Herstellers Haibike (Modell SDURO FullNine 5.0), das in der Großen Gildewart vor dem "Haus der Jugend" abgestellt worden war. Der oder die Täter machten sich zwischen 17 und 19 Uhr an dem Schloss des Rades zu schaffen und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell