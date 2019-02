Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Polizei sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Holzhauser Straße

Hasbergen (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 15 Uhr auf der K305/ Holzhauser Straße eine Verkehrsgefährdung, verursacht durch einen grauen Renault mit ST- Kennzeichen. Polizeibeamte, die zu einem anderen Einsatz unterwegs waren, konnten den Vorfall "live" miterleben. Mehrere Fahrzeuge fuhren aus Hasbergen kommend auf der Holzhauser Straße. Das erste Fahrzeug war ein Fahrschulwagen, danach ein roter Mercedes Vito. Plötzlich fuhr ein grauer Renault auf der Gegenspur und an der dortigen Querungshilfe in Richtung Holzhausen vorbei und überholte den Vito. Die Autofahrerin hatte Probleme, das Fahrzeug in der Spur zu halten. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen des Vorfalls, u.a. die Insassen des Fahrschulwagens und der anderen Pkw, sich unter 05401 879500 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell