Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Werkzeuge aus Kleintransporter gestohlen

Alfhausen (ots)

In der Straße Plaggenesch begaben sich unbekannte Täter zwischen Mittwochabend (18.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (07 Uhr) auf das Grundstück eines Wohnhauses. Dort brachen sie die Tür eines blauen Kleintransporters auf und stahlen von der Ladefläche diverse Werkzeuge der Marke Makita. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

