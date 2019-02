Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Hellern

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in das Gebäude der AWO an der Lengericher Landstraße ein und entwendeten einen Computer. Offensichtlich machte der Einbruch hungrig, denn der Dieb ließ es sich nicht nehmen, in der Küche auf dem Herd ein Essen zuzubereiten und dann auch zu verspeisen. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

